Hubane ja kodune keskkond mõjub tervisele hästi! Barcelonas avati vähihaigete ravikeskus, mille disainis Patricia Urquiola 

Ruumide disainimisel ja planeerimisel on olnud märksõnadeks hubasus ja mugavus. Raviasutusse minek ei ole kunagi meeldiv ning seepärast võiks vähemalt püüda teha nii, et inimene seal olles end hästi tunneks. Rõhuasetus ruumides on kindlasti valgustusel ja värvidel ning koduselt moodsal sisekujundusel.