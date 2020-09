Nüüd on õige aeg teha oma riidekapile taaskäivitus! 

Leia oma stiil ja jää sellele kindlaks

Mõtle läbi, kas sinu jaoks on ilmtingimata oluline iga moetrendiga kaasas käia. Proovi olla omanäoline ja jõuda sulle omase stiilini, mis toob välja parima ning milles tunned end tõeliselt hästi - iseendana.

Vähem on rohkem ehk kapselgarderoobi võlud

Põhigarderoobi kuulugu võimalikult kvaliteetsed riided

Proovi luua kapselgarderoob võimalikult kvaliteetsetest riideesemetest. Esmapilgul võib see tunduda suure väljaminekuna, kuid kui tegemist on sinu põhikollektsiooni kuuluva rõiva või aksessuaariga, mida saad kergelt kombineerida teiste asjadega ja sageli kanda, on tegemist väärt investeeringuga. Kvaliteetsed riided näevad üldiselt kenad välja ka pärast rohkeid pesukordi, ei tule kergelt õmblustest lahti ega muuda kuju, mistõttu saad neid kasutada pikema aja vältel ja läbi selle vähendada arutut ületarbimist. Osta pigem vähem, kuid kvaliteetseid asju.

Allahindlustel säilita n-ö kaine mõistus