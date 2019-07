Nipid, kuidas su diivan püsib kaunis, kasvõi igavesti! 

Läbipesu kord aastas . Pehme mööbel kogub palju tolmu, tekstiil määrdub pidevalt ja nähtamatult. Isegi kui seda tolmuimejaga regulaarselt puhastada, siis korra aasta või pooleteise jooksul võiks tellida ka läbipesu. Ise seda teha ei maksa, sest kui kangale läheb vett peale, tekib vee ja mustuse segunemisel jälg. Ka puhastusvahend vajub koos mustusega alumistesse kiududesse ja kangas määrdub veel kiiremini. Parem siis jätta pesu üldse ära. Kui tavaline aurupesur lahustab mustuse, ent see jääb kangasse, siis tekstiilipesumasinaga, mida spetsialisid kasutavad, imetakse puhastusaine koos vee ja mustusega kangast välja.

Nahkdiivanit on võimalik ise hooldada. Aitab, kui diivan hoida pidevalt puhtana, mitte lasta seda käest ära. Puhastamiseks piisab niiskest mikrokiulapist, keemia vallast sobivad auto nahksisu hoolduseks mõeldud ained.



Kulunud välimus. On kangaid, millel on all pruun ja peal heledam kiht ning viimase kuludes jääb mulje, nagu oleks kangas määrdunud.