Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre avavad Evald Okase muuseumis näituse "Valge Daam" 

Kahe Eesti tippkunstniku näitus võiks olla ka ilusaks põhjuseks, et võtta ka ette sõit ühte Eesti kõige ilusamasse väikelinna. "Olla pruut tähendab ju samuti olla üheks õhtuks täiuslik - pea ebamaine muinasjutuline olend, ilmutus nagu Valge Daam," kirjeldab näituse korraldaja Mara Ljutjuk.

Aldo Järvsoo on oma loominguga kaunistanud naisi juba aastaid ning ka seekord on spetsiaalselt näituseks valminud luksuslikust siid-organzast pruutkleitide kollektsiooni tiivustab haldjalik ilu ja õhulisus. Enne ja pärast näitust on muidugi võimalik Aldo loominguga sinasõprust sobitada tema Rävala 7 stuudiopoes.