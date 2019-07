Sisustus Nipid! 5 võimalust näidata, et sinu korteri lagi on tegelikust palju kõrgem! Dagmar Reinolt , täna, 06:45 Jaga: M

Karniis Foto: HGTV / CATERS NEWS

Mõne optilise nipiga on võimalik luua illusioon, et sinu korteri lagi on palju kõrgem, ja muuta korter avaramaks. Vaata ja tee järele ning sa ise jääd ka uskuma, et sul on eriti ägedad kõrged laed.