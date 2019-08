Varia Värvivahetus Malle Pajula , täna, 14:35 Jaga: M

GALERII

Soojad toonid muudavad toa hubaseks. Foto: Asuntomessut

Moekunstnik tuleb lavale. Rehmab lehvitada, nagu oleks argipäev, mitte nõudliku publiku ovatsioonid. Ei löö rinda kummi, vaid kaob kiiresti kardina taha. Lihtsas mustas tänavariietuses. Imestan seda hetke moeshow'del alati. Ja põhjendan glamuurselt enda jaoks oma elutoa mahebeeži seina, kus on küll Morrise tapeet, aga muster pea aimamatu. Ja köögivärvi – kahvatu kooslus heledast rohelisest ja kollasest, mida looduses ei eksisteerigi. Nii nagu moelooja näeb palju enda ümber kangaid ja tegumoode, näen rohkelt sisustuspilte. Ju vajan kodus neutraalset fooni. Koju baasvärve valides tasubki mõelda, mille keskel on olla hea. Kas elutuba võiks anda energiat või rahustada, olla klaar või sulnis? Mis tekitab isuka mõnusa olemise köögis ja lõõgastab päevast magamistoas? Ja püüda need omavahel kokku klapitada.