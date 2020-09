8 nippi, kuidas kujundada loominguline lastetuba 

Valige naturaalsed materjalid. Üks lemmikuid lastetoas on naturaalne puit töödelduna naturaalsete vahenditega. Suured lemmikud on veel vilt, linane ja villane.

Lemmiktegelastega ei tasu üle pingutada. Need võivad kajastuda mänguasjades või voodipesus või aksessuaarides, aga mitte domineerida ega tekitada teematuba.

Raamitud pildid ja laused on moodsate kodude lemmikud. Need sobivad lastetuppa eriti siis, kui on seotud lapsele eluliste-oluliste sündmustega.