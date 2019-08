Elu nagu rongis 

See tähendab, et kaks keskmist tuba on läbikäidavad. Just need kaks tuba, mida mina ehk Pilvelosside Projekteerija nägin tulevaste külalistetubadena. Kahes otsatoas on siis ühes vastavalt köök ja elutuba ning rongi teises otsas meie pere magamistuba.

Maja ise on kitsas, 350 sentimeetrit kõigest, seega hea ettekujutamise korral annab lühemat sorti kitsa neljavagunilise rongi mõõdu välja küll. Ühtegi majandusruumi maja küljes ei ole, mistõttu moodustubki kitsas läbikäidav vorst ja planeeringus midagi muuta ega ringi mängida paraku ei saa.