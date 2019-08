Kes aias? Mis aias? 

Kouvola messikodude terrassid olid tänavu põhjamaiselt kargetes sinakashallikates-rohekates toonides. Materjalide valikus kajastus looduslähedus ja loodushoidlikkus. Endiselt on au sees puit, kasutatud oli veekindlast vineerist paneele, ent oli ka terrasse, mis olid rajatud ümbertöötatud komposiitmaterjalist. Suvise õuetoa ilmestamine on aga iga pere maitseasi – selle ilmet on hõlbus muuta tekstiilide ja patjade-vaipade vahetamisega, lisada kõikvõimalikke kaunistusi ja õuelaternaid-valgusteid, samuti andsid tooni konteineristutused, mida on lihtne vastavalt vajadusele ümber paigutada.