Küllus katusel 

Aednikuks kasvamine on käinud – nagu ikka – läbi õnnestumiste ja ebaõnnestumiste, kuid peamine on armastus ja oskus oma taimede vajadusi märgata.

Kuni aastani 2001 oli Maiul üksnes toalillede kasvatamise kogemus, sest oma maalapikest perel ei olnud. Kui aga linnaserval asuvasse kortermajja koliti, kaasnes sellega 50 ruutmeetrit tühja terrassi ja kange tahtmine midagi teha. ­­­­­­

„Alguses muudkui lugesin „Aedniku ABCd“ ja soetasin aja jooksul omale riiulitäie aiandusalast kirjandust. Ühest raamatust saadud idee järgi tellisime immutatud lillekastid, aga need polnud kõige paremad, läksid alt kitsamaks ja lisaks käis nende alla kümnesentimeetrine jalg,“ kirjeldab perenaine esimest ebaõnnestumist.