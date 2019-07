Köögi sisustamisel on kasulik rakendada ergonoomilist kolmnurgareeglit 

Köök Foto: tootefoto

IKEA sisekujundaja Baiba Freija sõnul on köögi sisustamisel kõige olulisem meeles pidada mugavust. “Kuna köögi sisustust tihti ei vahetata, tuleb võtta aega ning mõelda hoolikalt läbi kuhu ja kuidas kõik sobitada. Selleks on parim kujutada ette, kuidas köök tulevikus välja näeb ning simuleerida toiduvalmistamist ja poest toodud toidukraami ära panemist,” lausus Freija. Näiteks võiks ette kujutada, kuidas poest toidukotiga saabud, kuhu koti asetad, kus külmkapp peaks olema, kuidas liigud toidu valmistamisel ning kas kapiuksi on mugavam avada vasakule või paremale.

Köögi sisustamisel on kasulik rakendada ka ergonoomilist kolmnurga reeglit. “Esimene nurk köögist peaks olema sisustatud toidukoti ära panekule ning külmkapile, et toodud toidupoolist oleks võimalikult lihtne kappi asetada. Teine nurk kraanikausile ning tööpinnale, kus toimub peamine toidu ettevalmistamine, viimases nurgas aga pliit ja ahi, kus süüa valmistada,” selgitas Freija.

Disainer toob esile, et köögi sisustamisel eristab Balti riike kõikidest teistest Euroopa riikidest asjaolu, et Baltikumis eelistavad inimesed kogu köögi ette planeerida, jätmata ruumi edasisteks muudatusteks. “Teistes Euroopa riikides on inimesed paindlikumad, näiteks kasutavad nad liikuvaid kärusid, köögisaarekesi ning avatud riiuleid, mis aitavad vajadusel kööki ruumi lisada, kuna liigutatavaid lahendusi on lihtne külaliste saabudes köögist eemaldada,” kirjeldas Freija.

Köök Foto: tootefoto

Samuti usub ta, et mida ajatum on köögimööbel, seda parem, kuna siis ei pea kööki iga paari aasta tagant uuendama.

Baiba Freija märkis, et tavaliselt arvatakse, et köögi sisustamine või uuendamine on üsna kallis ettevõtmine, kuid samas võib vaid 100 euroga anda köögile värskust ning paarisaja euroga suisa uue ilme. “Eelarve koostamisel on oluline meeles pidada, et pool eelarvest tuleks planeerida mööbli soetamisele ning pool kodumasinatele ning köögitarvetele,” lausus Freija.