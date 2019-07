Uuri lähemalt, mis on ökotapeet? 

Selle tapeedi materjal ei sisalda ühtegi kahjulikku ja mittelooduslikku ainet, nagu seda on PVC, plastitsiidid või erinevad klaaskiud. Lisaks kasutatakse antud toote trükivärvina pleekimis- ja lõhnavaba tsellulooskummi. Tapeedid on eriti hästi sobilikud erinevatele allergikutele.

Tapeet Foto: MIURIO



Eestis toodetakse ökotapeeti samuti. Eriti imelisi mustrreid saab näha aga MIURIO erinevates kataloogides. Sealsed digitrükid on sageli tehtud vaiguvärvidega. MIURIO ökotapeetide uues kataloogis on esindatud ligi 50 tapeedimustrit. Rita Assor lisab, et enamus mustreid on loodud stuudio viimase kolme tegutsemisaasta jooksul. Esimest korda näevad ilmavalgust Provence’i stiilis disainitud tapeedid kollakas-oranžikas värvigammas ning avastamist ootab ka uus Terrazzo mustriga tapeedikollektsioon. „Uudsed tapeedimustrid sobivad suurepäraselt elu- ja magamistuppa ning lisavad Provence’i stiilis luksust ka näiteks suvekoju,” sõnab mustridisainer .