NAERATUS KUI VISIITKAART: kui kaotad hamba, tuleb appi proteesimine! 

Proteesimine on vajalik juhtudel, kus hammaskonnas on puuduvaid või väga lagunenud krooniosaga hambaid. See kujutab endast protseduuri, kus hambaarst asendab hamba või selle osa laboris valmistatud konstruktsiooni ehk proteesiga. Sel moel on võimalik asendada nii üksikuid kui ka mitmeid hambaid, mis kaotatud traumade, põletike, ulatuslike krooniosa kahjustuste tagajärjel. Hammaste eemaldamise järgselt toimuvad muutused kogu hammaskonnas (allesjäänud hambad asuvad kompenseerima puuduvat hammast ning nihkuvad oma tavaasendist või vajuvad viltu), mistõttu langeb mälumisfunktsioon, kannatab foneetika (mõnede häälikute hääldamine on defektne) ja tekivad lõualuuliigese probleemid, pikemas perspektiivis ka peavalud. Tagumiste hammaste kaotuse puhul pole probleem vast võõrale pilgule nähtav, kuid esihammaste puudumine on kindlasti nähtav esteetikaprobleem.

Kui hambaritta on tekkinud tühimik, tuleks see täita võimalikult lühikese ajaga, sest puuduvate hammaste kohtadele hakkavad aegamisi vajuma naaberhambad. See tähendab, et kui jätta hamba eemaldamise ja proteesi paigaldamise vahele liiga pikk aeg, ei pruugi hamba asendamiseks suuõõnes enam piisavalt ruumi olla.

Proteeside hinnaskaala võib iseenesest olla väga lai ning hinna määravad kvaliteet ja mugavus, kasutatavad materjalid (suust eemaldatavatel variantidel plastmass- või metall-karkass, fikseeritud proteesidel metallokeraamika, täiskeraamika või tsirkoonium) ning proteesi liik. Proteesitüüpe võib jaotada lihtsustatult kaheks: suust eemaldatavateks ja suust mitte-eemaldatavateks proteesideks. Üldiselt on suust eemaldatavad proteesid odavamad, samas ei pruugi need olla kõige mugavamad ja esteetlisemad kandjale.

Tugibüügelprotees ja partsiaalprotees

Need on suust eemaldavate proteeside liigid, tugibüügelprotees on metallkarkassiga ja spetsiaalsete klambritega olemasolevate hammastele toetuv. Teiseks variandiks on nn partsiaalprotees, mis on üleni suulage kattev roosast plastmassist protees. Mõlemal juhul on puuduvd hambad asendatud plastmasshammastega, mis proteesi küljes ning proteesi suust eemaldades jäävad suhu tühimikud alles.

Laminaat, kroon või keraamiline täidis

Suust mitte-eemaldatavaks proteesiks nimetatakse kõike, mis on tehtud suust väljaspool - hambalaboris - see võib olla laminaat, kroon, sild või näiteks keraamiline täidis.