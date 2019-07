Sisustus Uus trend! Ümbertöödeldud plastpudelitest köögikapid Dagmar Reinolt , täna, 11:12 Jaga: M

GALERII

Plastpudelitest köögimööbel. Foto: Tootefoto

Jätkusuutlikkuse tagamine on muutunud populaarseks ka köögimööbli valimisel. Kuna inimesed on keskkonnateadlikumad, pööravad nad jätkusuutlikkuse kõikidele võimalikele aspektidele rohkem tähelepanu. Näiteks ei räägi me vaid prügi sorteerimisest, vaid inimesed hoolivad ka materjalist, millest nende tulevane köök on valmistatud.