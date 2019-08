Varia Narva moebränd FORMÉS teeb Euroopas ilma! Toimetas Dagmar Reinolt , täna, 06:19 Jaga: M

FORMÉS looming Foto: FORMÉS

Populaarne Ameerika-Briti moeajakiri DOCUMENT avaldas mõni aeg tagasi elektroonilises väljaandes artikli uuest Eesti moebrändist, mis kannab nime FORMÉS. Tegemist on Creative Narva arendusprogrammi vilistlasega, kes pälvis maailma tähelepanu just oma debüütkollektsioonile „I am Real”.