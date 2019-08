GALERII | Ülikooli kohvik sai uue ilme! Vaata kokteilibaari ja kohvikut Drinkgeld 

Drinkgeld interjöör Foto: erakogu

Drinkgeld eristub paljudest teistest Tartu kohvikutest, ta on mõnusalt avar ja hubane samaaegselt. Külastajatele meeldib just maja ajaloolisusega miksitud tänapäeva disain. Külastajate poolt on kiidetud nii kunstnik Margus Lokki suuri maale kui ka Rete Kustassoo loomingut, näiteks valgustatud roosteseks töödeldud logo ja omapäraseid lauakaunistusi.

Drinkgeld interjöör Foto: erakogu

“Eriliseks on peetud ka meie kokteilivalikuid, mille on koostanud Eesti tuntud showbaarman Anti Kustassoo. Veel on välja toodud, et on hästi hea võimalus nii sees kui ka privaatselt väljas istuda või siis hoopis Ülikooli Kohviku teise korruse Terrassile istuma minna,” räägib Rete.