Suvi pole kaugeltki läbi! 5 ägedat suveterrassi, mida sel aastal kindlasti külastada võiks! 

Pärast päevatööd Pärnu rannas või mõnusat möllu vees on see üks ägedamaid väikesi kohti Pärnus. Julgelt tunnistan, et linna parim kohv ja eriti maitsev jääkohv, söögi ja joogipoolist ka pere väikestele. Õueala mõnusad lesilad ja kerge varjuline terrass on just see koht, kus Supeluse tänava ääres enne koju jõudmist väike peatus teha.