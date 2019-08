Korteri totaalne muutumine: päevinäinud perekorterist sai maitsekas ja modernne elukoht

Tänu nutikale kujundusele jäi ruumi ka tualettlauale koos peegli ja valgustusega, mis toob tuppa nii naiselikkust kui meenutab pereemale, et tuleb aega võtta ka iseendale. „Meikides või iluhooldusi läbi viies on hea valgustus ülioluline. Integreeritud valgustusega peeglid sobivad suurepäraselt tualettlaua või valamukapi kohale,“ selgitas Freija.

Toa sisekujundust muudeti nii, et suur garderoobikapp koos pesukastiga kenasti tuppa mahuks. Voodi asemele valiti lahtikäiv diivan, mille all on kastid, kuhu saab asetada voodiriideid või muud vajalikku. „Kui teil on palju asju, kuid vähe ruumi, siis on mõttekas kombineerida suletud ja avatud mööblit. Isiklikke asju saab hoida ustega kappides, kuid dekoratiivsemaid esemeid avatud riiulitel. Taoline lahendus aitab hoida tuba korras ning ruumi tundub rohkem,“ kirjeldas Freija.