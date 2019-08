Kunstnik Ele Krusell: tänapäeva kiire elutempo ja valikute rohkuse juures on profesionaalide kaasamine ürituse õnnestumise võti 

Kõige sagedasemad elemendid viimastel aastatel on olnud valgus-ja lambiketid ja kangaslaed, ajatud atmosfääriloojad, mis loovad piduliku mulje. Ent tore on tõdeda, et järjest tuleb peale uudsemaid valguslahendusi. Peangi just valgust üheks olulisemaks peosaali meeleoluloojaks, kaunid küünlad on pea alati selle osa, ent ka efektvalgused ja led lampidel töötavad valgustid ja dekoratsioonielemendid on ägedad.