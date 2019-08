Sisekujundaja annab nõu: millisesse ruumi milline tapeet panna? 

Pabertapeet

Pabertapeet on kõige klassikalisem ja tuntum tapeediliik. See koosneb peamiselt tselluloosist, mis on väga hingav ja ökoloogiliselt puhas materjal. Samas on pabertapeet väga õrn, nii et kui sellega hooletult ringi käia, on kortsud ja rebendid kerged tulema. Pabertapeedi seinapanekul tuleb silmitsi seista veel ühe katsumusega - kuna paanid vajavad enne seinapanekut põhjalikku liimiga immutamist, võivad need hiljem kuivamisel kahaneda. Kõik see muudab tapetseerimise võrdlemisi ebamugavaks.