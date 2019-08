Kassid on tagasi! Hemtexi uus sügisene kollektsioon valmis koostöös Rootsi kunstniku Nadja Wediniga 

Nadja Weden kommenteerib oma uusi kangamustreid: "Kaslased on mulle alati meeldinud. Kaslased ühendavad oma iseloomus kaht äärmust, nad on pehmed ja hellad, samas metsikud ja ettearvamatud. Nende müstilised silmad on võluvad ja põhjatud ning seepärast tahan seda ilu ka oma loomingus kujutada."