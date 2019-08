Oikose kriimustuskindla dekoratiivkrohviga saab suurepäraselt jäljendada betooni 

Cemento Materico Foto: Oikos



Tänu väga õhukesele materjali paksusele, mis on maksimaalselt 1,6mm, on selle krihviga võimalik viimistleda erinevaid pindu. See teeb ta eriti ideaalseks viimistlusvahendiks.

Kõik krohvi toorained on looduslikud, ta koosneb kaevanduse jääkidest saadud lubja- ja kivimipuru segust. Materjal ei sisalda formaldehüüdi. Kui materjal on seina kantud, siis ei eraldu sealt interjööri sisekliimasse emissioone.