Sokid või kilu? Hoopis Tallinna siluetiga sokid kilukarbis! 

#nofish ehk sokid kilukarbis. Foto: tootefoto

Tallinna kilukarbi sokkidel on Tallinna siluett merelt. Seda vaadet kutsutakse ka Tallinna kilukarbi vaateks, kuna on tuntud just Tallinna kilude pakendilt. Need sokid on disainitud noore kunstiku Anne Hanni poolt. Hoia jalad soojas eriliste kilukarbi sokkidega.