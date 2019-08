3 toodet, mida kandes säästad loodust! 

Kaupluses Les Petites on müügil mitmeid rohelist mõtlemist pooldavaid tooteid uusimad ja ägedamad nende seas on näiteks sokid, mis on valmistatud merepõhjast väljavõtetavatest kalavõrkudest, ning segatud GOTSi sertifitseeritud orgaanilise puuvillaga.

Seksikatel ja jätkusuutlikel sokkide on veel üks supräge lisa, nad saab kinnitada üksteise külge nööbiga, et nad ei läheks pesumasinas ega kummuti sahtlis kaduma.

Teiseks tooteks on Pure Waste pusa, mis on valmistatud tekstiiliülejääkidest. Mõnus ja pehme ning väga stiilne kanda.

Kolmandana sobib antud komplekti aga just Krõõt Kukkuri rinnamärk meeldetuletamaks "Suck it" kiirmood. Emailitud, kummist tagusega rinnamärk on pakendatud biolagunevasse tsellofaani, ehtekaart on valmistatud 100% taaskasutatud paberist.