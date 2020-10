Kodu vajab uuendamist? Anna kodule värske ilme kolme lihtsa nipiga! 

Elutoa puhul on parem dekoreerida üks-kaks efektsemat seina ning jätta ülejäänud rahulikematesse toonidesse. Foto: Dan Gold/Unsplash

“Tekstiilid loovad hubasust, väljendavad loovust ning toovad välja omaniku isikupära. Nendeks võivad olla üksteisega sobituvad värvilised padjad või hoopis terve magamistoa sisustamine valgetes värvitoonides,” toob Freija välja. Ka tekstiilide puhul on kasulik järgida reeglit, et valida üks aktsenttoon ning sobitada seda teiste värvidega. Näiteks võiks voodiriided olla erksamad või mustrilised ning padjad ja vaip julgete ornamentideta.

Disainer usub, et just tekstiilid on parim viis, kuidas toale värskem ilme anda. Seda eriti just lastetubades, kuna lapsed ning nende vajadused muutuvad kiiresti. “Rohelistele dinosaurustele pühendatud tuba on võimalik kiiresti muuta kosmoselaevaks, vahetades vaid voodiriideid, kardinaid, vaipa ning patju,” selgitab ta. Samuti aitavad tekstiilid luua sobilikku atmosfääri.

Ära üle pinguta. Aksessuaare ning nipsasju on võimalik leida kodudes kõikjalt – need seisavad riiulitel, vitriinkappides ning fotode ja kunsti näol seinal. “Siin on kõige olulisem koondada ühesugused asjad kokku – näiteks kasutada seinu kunsti ning perepiltide jaoks, mis on seotud kaunite mälestustega, kuid samas jälgida, et pilte ei saaks seinale ka üleliia palju,” soovitab disainer.

Nutikad hoiustamislahendused