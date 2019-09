Metsaroheline ja karupruun

Esimese H&M Home’i ,,Kodus...” kampaania staar on Londonis elav Briti näitleja Poppy Delevingne, kelle värvikas kodu Lääne-Londonis pakub imelist tausta H&M Home’i esemetele. Uus kollektsioon on metsaroheline ja maalähedane, sobides nii kööki kui magamistuppa, lisaks tuhmroosad ja seenhallid tekstiilid. Meeleolu on glamuurne, eklektiline, lõbus, väljapeetud, tõeliselt modernne.