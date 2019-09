Varia Kodukirja lugejad kirjutavad Kodukiri , täna, 10:50 Jaga: M

GALERII

Foto: Kodukiri 8 2019

Olen alati ostnud augusti Kodukirja elamumessi uudiste pärast, Soome asjad on meile ju maitse järgi ja hea on teada, mis siinkandis moes. Roheline samblavärv on tõesti tore ja õdus. Mul käivad mõtted köögi remondiks, plaanin plaatidest seina tööpinna juures teha tume­rohelise, see on üks kodune värv. Kuigi mul pole aeda, oli väga vahva vaadata katuseaeda ja ridamaja hoovi. Mõlemad väga loovad ja külluslikud. Tavapärasest teistmoodi. Kiidan julgeid ja fantaasiarikkaid perenaisi. Ruta