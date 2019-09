Vaip annab ruumile viimase lihvi 

Disainer Monika Järgi sõnul muudab vaip ruumi õdusamaks, aitab piiritleda tegevus­tsoone, parandab ruumi akustikat ning kaitseb põrandat määrdumise ja kulumise eest. Kuna vaipa on üsna lihtne vahetada, saab sellega ruumi stiili kiiresti muuta.

Alustada võiks aga Järgi sõnul hoopis uksematist. „Tõhus, väliskeskkonna mustust ja liigset niiskust koguv uksematt laseb siseruumides vabamalt vaibavalikuid teha,“ märgib Järg.

Tekstiilidisainer Annike Laigo sõnul loob vaip kodusoojust ning ruum, kus vaipa pole, tundub justkui lõpetamata. “Vaip seob ruumi tervikuks, ilma selleta on tunne, justkui kodu loomine oleks alles pooleli.” Ajakirju sirvides on talle silma jäänud, et kodusid, kus vaipa maas pole, kohtab õnneks aina harvem.

Sisekujundaja Katariina Kalda lisab, et meie kliimavöötmes on vaip vägagi tervitatav, eriti juhul, kui põrandal on laminaat, mis tundub jala all teistest külmem. “Siis on hea, kui diivani või voodi ees on maas midagi sooja, millele astuda.”