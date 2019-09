Vannituba lapsele turvaliseks 

Vannitoa moodsate lahenduste seas kohtab heledat mööblit, teravate nurkadega kraanikausse, läikivaid segisteid, siledaid põrandaplaate, tapeeti, puit- ja klaaspindu. Paraku tikuvad lapsed sellises vannitoas libisema, ei ulatu kraanikausini, löövad end terava serva vastu ja pritsivad läikpindadele seebivahtu. Nii ei saagi väikelast üksinda vannituppa lubada, sest seal on tal ohtlik ja lihtne kaost esile kutsuda. Sestap tasub vannituba planeerides kohe läbi mõelda, millised ideed on sobilikud, millised tuleks kõrvale heita ja kuidas vannituba sisustades arvestada, et seda saaks laste kasvades lihtsalt uuendada.