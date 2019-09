Käsitöö ja tiinekad 

Samal ajal, kui meie Suure Inseneriga õnnelikult haamerdame, ehitame ja kruvime, on tiinekate entusiasm koomaseisundis või lausa surnud. Teismelistele mõeldud „põnevate“ tööde nimekiri hakkab ammenduma: värvitööd ei ole enam huvitavad (T. Sawyeri meetod ei tööta), külalis­tubade sisustamine ja mööbli ringipaigutamine – igav (nagunii saab mööbeldada ainult sellega, mille vanemad on kaltsukast hankinud, kõik on mingi vintage) jne. Nii et hoolimata sellest, et meie ehitusjärgus suvilas on viisakaid eluruume ja ka internetiühendus, tuli enne iga nädalavahetust vaielda, selgitada, arutleda ja kompromisse teha. Kuniks ma avastasin Pinte­resti käsitööideed.

Siin on teile järgmiseks aastaks neli ideed, mille olen ise ära proovinud ja teismelistele neljaks nädalavahetuseks tegevuseks pakkunud. Õnnestub muidugi juhul, kui suudate kõik töövahendid korraga kohale tarnida. Nii kui midagi on puudu või pole päris see, pubeka tähelepanu hajub ja ta kukub tagasi oma nuti­telefoni loodud paralleel­universumisse. Seega – tehke oma kodutöö hästi.