Pastelne pulm septembris 

Arvutist kõlas Arvo Pärdi “Spiegel im Spiegel” ja veel üks lugu, enne kui saime mere äärde sõita ja varbad sooja vette pista. Abikaasadena.

Tuules lehviva haldjakleidi olin leidnud teise ringi poest, pruudikimbu teinud oma aia lilledest. Noorest aiast polnud palju kraami võtta, täiteks korjasin kanarbikku, raudrohtu, peetrilehte aia tagant juurde. Mul oli algusest peale kinnisidee, et kanarbik peab septembrikimbus esindatud olema, sest tema kahvatulilla sobis hästi kokku kleidi juurde valitud kõrvarõngastega. Aga kuna muru seest surusid end õigeks ajaks välja ka sügislilled ja veel polnud öökülmad ära võtnud võikollase peiulillesordi vahvaid õiepalle, mis nägid välja nagu ennast priskeks söönud nelgid, siis nii see kimpki muudkui kasvas, väikesest kanarbiku­seadest sai suur õiesülem! Olin tule­musega rahul.

Ise endale kimbu tegemine oli ainumõeldav. Üks mu esimesi suviseid töid juba põhikooli ajal oli pühapäeviti ema aias lillhernestest ja kipslillest vahvalt barokseid, Marie Antoinette’i maitsele meelepäraseid kimpe vorpida, et need siis esmaspäeval hommikul seitsmese Tartu bussi peale sokutada. Tädi võttis kompsu Tartus vastu ja viis selle edasi lillepoodi. Kogutud raha eest ostsin sügisel lillelise kampsuni, mis on mul siiani alles. Hiljuti, kui koristamise käigus oma koolitunnistustele sattusin, lugesin 9. klassi iseloomustusest: „Margit tunneb hästi taimi ja oskab koduaia- ja metsalilledest teha kauneid kompositsioone.“ Ka keskkooli lõputunnistusega kaasa antud iseloomustuslehel on erivõimete all ära toodud lilleseadekunsti valdamine kõrgel tasemel, lisaks osalemisele luuleklubis ja kooli orkestris.