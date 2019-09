Aed Rooside esiema Ingrid Sembach-Hõbemägi , täna, 09:16 Jaga: M

’Rubra’ ja valgeõieline ’Alba’ on tugevalt lõhnavate lihtõitega sordid, mis sarnanevad kõige enam põhiliigiga. Õitsevad kaua, viljad on punakasoranžid ja maitsvad, sügisvärvus kollakasoranž. Foto: Priit Hõbemägi

Looduslikult kasvab Eestis kümmekond kibuvitsaliiki, neist suurima levikuga on kurdlehine kibuvits, kes on hakanud rannaaladel kohati liigagi võimust võtma. Põhjanaabrid on sellele invasiivsele võõrliigile asunud jõuliselt pidurit tõmbama. Mis toimub Eestis?