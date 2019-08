Varia Päeva leid! Biolaguneva ümbrisega teeküünal säästab loodust ja loob hubase meeleolu Dagmar Reinolt , täna, 09:20 Jaga: M

Biolaguneva ümbrisega teeküünal Foto: Homeart

Pikalt on räägitud teeküünalde alumiiniumist ümbristest ja nendega kaasnevast probleemist, sest alumiinium on materjal, mis ei lagune väga lihtsal teel, ning oma peaaegu olematu kaalu tõttu on seda prügi seast raske leida.