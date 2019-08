Disainiöö tuleb taas ja räägib sel aastal tuleviku materjalidest 

Samuti aitas teema valikule kaasa fakt, et peatselt keelustatakse kõik plastnõud, -kotid ja mitmed muud plastikust tarbeesemed. Kiiresti on vaja reageerida, et leida alternatiivseid looduslikke materjale ning see on valdkond, kus disainerid aina rohkem teadlastega koostööd teevad.



Viimastel aastatel on ka EKAs keskendutud just uutele materjalidele, peamiselt biopõhistele. Tausta mõttes tasub mainida, et leiutatud on mitmeid uusi kohalikest vetikatest tehtud materjale (mitte otseselt ainult vetikaid kasutades, vaid erinevatest liikidest, nt furtsellaraani ja alginaati sünteesides), mis järjest rohkem ka ettevõtetele huvi pakuvad. Lisaks on kasvatatud materjale seene mütseeli kasutades ning bakteriaalse tselluloosi farmi pidades.