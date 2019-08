Uut padjaliku diivanit iseloomustab kõige paremini just pehmus 

Juba visuaalselt on see diivan kergelt puhvis ja padjalik disain kutsub istuma. Ja istudes embab kodumaine DODO sind oma koheva sulevooderdusega. See on hetk, kui argipäev ununeb, fantaasia läheb lendu ja tahad haarata oma lemmikraamatu järele. Sohva DODO on saadaval 40 erineva mööblikanga ja 1200 tooniga. Leiab nii naturaalseid villaseid ja puuvillaseid kui ka hästipuhastatavaid polüester- ja sametkangaid. Valikus on erineva kujuga puitjalad kui ka šikid metalljalad.