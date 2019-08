Sügisele vastu mõnusas bambusviskoosis ning meriinovillas 

Eerin Foto: Krõõt Tarkmeel

2008. aastal loodud kaubamärk EERIN pakub parimat – orgaanilisest puuvillast ja bambusviskoosist tooteid kogu perele. Valikus on bodid, särgid, T-särgid, pidžaamad, öösärgid, mütsid, tekid, magamiskotid, vannilinad jm. Sealsed tooted on õmmeldud Eestis ja pildid neile on prinditud käsitsi siiditrüki tehnikas.