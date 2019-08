EKA arhitektuuritudengid ehitasid Kalamajja puuriidalt vormi laenava varjualuse 

Varjualune RIIT on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise tudengite loodud ning suvise ehituspraktika käigus ellu viidud projekt – varjualuse kavandamine ja ehitamine on läbi aastate olnud EKA arhitektuuritudengite õppeülesanne, mis kestab läbi kogu esimese õppeaasta. Sel korral tudengeid juhendanud arhitektuuribüroo Arhitekt Must arhitektide Alvin Järvingu ja Ott Alveri sõnul keskendusid nad sel korral eriti just varjualuse materjalile – puidule, suunates tudengeid mõtestama materjalivalikust tulenevaid disainiotsuseid ja uurima materjali formaatidest ja mahtudest tulenevaid ehitusmeetodeid: “Varjualune RIIT on eksperiment, mis muuhulgas püstitab küsimuse, millised eelised võiks olla kohalikul, töötlemata ning taastuval materjalil kaugemalt transporditud keerukate materjalide ees.”

Puidust installatsiooni sisse tekib erineva pikkusega puitprusside kasutamise tõttu põnev avade ja peidupaikadega liigendatud ruum. Varjualust iseloomustab ka teatud vabadus: selle üksikuid detaile ja fragmente võib asendada, ilma et teose üldilme sellest oluliselt muutuks. Varjualune kerkis EKA ette kaheksa päevaga, ehitusmeeskonda kuulus 15 arhitektuuritudengit.

Tänavuse varjualuse idee autori, teise kursuse arhitektuuritudengi Johann Ortin Õuna sõnul lähtub objekti idee sellest, et varjualuse ruumi loomiseks kasutatav puit on asetatud ühes suunas. “Lähtepunktiks oli argiobjekt, millele muidu väga tähelepanu ei pöörata – tavaline puuriit. Materjali ladumise suund annab ruumile liikuvust ja elu, valitud tehnika laseb luua peidupaiku ja tekitada avatud alasid,” selgitas Õun.

Ettevõtmist toetanud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja rõõmustab tudengite materjalivaliku üle: “Puidust ehitamisel on oluline roll ehitussektori keskkonnajalajälje vähendamisel. Puud seovad kasvades atmosfäärist süsihappegaasi, mille pikaajalistesse toodetesse, nagu majad, talletamine aitab kliimamuutustega võidelda. Seetõttu on oluline, et tulevased arhitektid õpiksid juba varakult seda materjali tundma ja kasutama.”

Varjualuse planeerimine ja koos terve kursusega valmis ehitamine on EKA arhitektuuritudengite esimese õppeaasta suurprojekt olnud juba üle kümne aasta. Kui varem ehitati varjualused valmis Eesti põhjarannikul, siis juba viiendat aastat järjest püstitatakse varjualune mõneks ajaks Tallinnasse, et kasutajad saaksid objekti proovida ning tudengitel oleks võimalus näha, kuidas valitud disain, materjal ja ehituskvaliteet suurele kasutajate hulgale vastu peab. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Eesti Kultuurkapitali toel kerkinud varjualune paikneb Tallinna kesklinnas EKA uue hoone esisel avalikult kasutataval pargialal Põhja puiesteel ning on avatud kõikidele huvilistele.