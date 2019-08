Kahe tegutsemiskuu jooksul on Fotografiska Tallinna näituseid külastanud pea 40 000 inimest 

Fotografiska Tallinna eesmärgiks on olla kohtumispaik, kus saavad kokku kunst, hea toit, muusika, disain ja avatud mõtteviis. Fotografiska Tallinn avas külalistele oma uksed nelja avanäitusega: Jimmy Nelson (UK) “Austusavaldus inimkonnale”, Pentti Sammallahti (Soome) “Kauge maa”, Anja Niemi (Norra) “Rollis” ja Anna-Stina Treumund (Eesti) “Lilli, Reed, Frieda, Sabine, Eha, Malle, Alfred, Rein ja Mari”.

Kahe esimese tegutsemiskuu jooksul on Fotografiska Tallinna avanäituseid külastanud umbes 40 000 inimest. Iga päev astub seega üle Fotografiska Tallinna lävepaku avanäituseid uudistama keskmiselt 500-800 inimest. Publikurekord on tänaseks sündinud juba kahel korral juulikuus, kui päevane külastajate arv ületas 900 piiri. Näituste ja muuseumide maastikul on seega Fotografiska Tallinnast kujunemas uus publikumagnet.

“Oleme õnnelikud ja tänulikud, et meid on nii soojalt vastu võetud. Eks põhjus võib peituda ka selles, et sellist kohta oli meie linnaruumis vaja ja et kohtumispaik, mis ühendab meid väärtuspõhiselt, on uue ajastu märk,” kommenteeris Margit Aasmäe, Fotografiska tegevjuht.

Külalistest poole moodustab kodumaine publik, ülejäänud poole aga lähi- ja teistest Euroopa riikidest pärit väliskülalised. Tallinna muude vaatamisväärsuste kõrval on Fotografiska Tallinn enim südameid võitnud just soomlaste seas. Oma roll selles on tõenäoliselt ka viimaseid päevi avatud Soome legendaarse Pentti Sammallahti näitusel “Kauge maa”.