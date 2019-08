Koolilaps vajab korralikku valguslahendust 

Valgustus ja valgustamine polegi nii lihtsad teemad kui võime esmapilgul arvata, sest iga aastakümme on toonud pöördelisi muutusi selles vallas. Viimane suurem pööre on leedvalgustusele üleminek, millega me kõik kohaneme tempos, mis kellelegi just sobib, kirjutab Hektor Lights oma blogis.

Tavaline hõõgpirn on tootmisest maas ja leedvalgustid on selle täiteks. Kuid karta pole midagi, valikut ja võimalusi jätkub.

Lugemisvalgusti juures on oluline, et seda oleks kerge seada sobivasse asendisse, eelkõige optimaalsesse kaugusesse vaadeldavast objektist ehk ideaalis muudetava kõrgusega. Mugav on kasutada lampi, mille kuppel on suunatav, valgusvihu laius küllaldane nii, et valgustaks ära kogu vajamineva ala. Lamp peaks jääma silmadest madalamale.