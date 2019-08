Korralik katus algab hoolikalt valitud materjalidest ja hästi läbi mõeldud paigaldusest 

Eestis on enamlevinud katusetüübiks viilkatus. Klassikalise viilkatuse katusekattematerjalide valik on väga lai ja võimalik on paigaldada näiteks eterniit-, plekk-, kivi-, bituumenkatus jne. Katusematerjali valides tasub leida kuldne kesktee oma võimaluste ja unistuse vahel. Põhiliselt eelistavad eestlased kolme katusekattematerjali, milleks on:eterniit, plekk ja kivi.

Kivikatus

Kivikatus on meie kliimas hinnatud valik. Kivi on vaikne ja vastupidav katusekattematerjal. Kivikatuste kivid valmistatakse tavaliselt betoonist või savist ning seetõttu on tegemist raske materjaliga, mis nõuab tugevat katusekonstruktsiooni. Sellest tulenevalt on kivikatus teistest oluliselt soolasema hinnaga. Lisaks tuleb lumerohkel talvel lumi kivikatuselt kindlasti eemaldada, sest kivikatus ja sulalumi võivad oma tohutu raskusega katusekonstruktsiooni kahjustada. Keskmise elumaja 150 m2 kivikatus kaalub 7,7 tonni, kuid näiteks sama pindalaga eterniitkatus kaalub ligi 2,5 korda vähem ehk 3,1 tonni. Kivikatuse kergekaaluliseks alternatiiviks on eterniit Gotika, mis on esteetiliselt kaunis, kuid koormus tugikonstruktsioonidele oluliselt väiksem.

Plekk-katus

Katuseplekk täidab ka hästi oma ülesannet, milleks on takistada igasuguste sademete ligipääsu maja konstruktsioonidele. Katuseplekk on vastupidav, kaalult kerge ja kaasaegse kvaliteediga. Katuse pindala ja materjalikulu tuleb võimalikult täpselt välja arvestada, sest pärast on väga tülikas hakata katust lappima. Katuseplekil on siiski mitmeid negatiivseid omadusi. Näiteks on katuseplekk sademetega tüütult lärmakas, tekitades pidevalt hoones plekimüra. Plekk-katus on ka väga vastuvõtlik temperatuuri kõikumistele. Soojal suveilmal kütab päikesekiirgus katusealused toad kiiresti üles ning temperatuur ilma vajalike seadmeteta võib muutuda talumatuks. Lisaks võib plekk-katus segada raadiolaineid ja mobiililevi.

Eterniitkatus