Pulmatrendid 2019: rustikaalsete ja maalähedaste pulmade kõrvale on tulnud samaväärselt ka boho-stiilis pulmad 

Beliiv Disaini naiskond. Foto: Kadri Märk/ Beliiv Disain



Nende samade sõprade pulmast tuli noortele tegijatele juba uus pakkumine, dekoreerida kuuaja pärast järgmine pulm. “Saime aru, et see, mida teeme, meeldib meile endale väga ja näib sobivat ka teistele (pruutpaaride siiras tänutunne ning külaliste lausutud kiidusõnad) siis hakkas küpsema plaan aga mis oleks kui jätkaksime pulmade ja pidud dekoreerimist. Ühise energia suunitluse nimeks sai Beliiv Disain, sest meie esimese pulma hastag oli #beliiv, kuna pruudi uueks perekonnanimeks sai Liiv. Paljusid nime variante kaaludes tundus lõpuks just Beliiv see kõige tugevam, mõjusam ja tähendusrikkam. Millekski saama, kujunema, uskuma – näis igati sobilik ühe pulma,- ja peodekoratsioonidega tegeleva ettevõte nimeks,” ütleb Merli.

Miks kasutatakse üha enam professionaalide abi oma pulmade ja pidude dekoreerimisel?



Arvan, et professionaalide abi kasutatakse üha enam eelkõige aja kokku hoiu pärast. Inimesed soovivad omale seda, mida nad on näinud ilusatelt piltidelt ja väärtustavad ilu. Endal võib ju küll olla ideid aga aega, et muretseda kõik soovitud kujunduselemendid ja need lõpuks ka pulmapäeval üles seada, selleks on mõistlik kasutada proefsionaalide abi. Teenusepakkujad omavad isikliku inventari või teavad kust peamiselt soovitud dekoratsioone lihtsa vaevaga leida. Lisaks kehtivad profesionaalidele tihti veidi soodamad hinnakirjad koostööparnterite juures ja hulgi tellimise osas näiteks lilleladudes.

Tihti peale on pruutpaaridel ka mitmeid erinevaid ideid, mida ise ei osata ühtseks tervikusks siduda, sest valikuid ja võimalusi on palju. Sellisel puhul ongi hea kasutada profesionaalide abi, kes osakavad suunata ja luua terviklik kujundus, mis oleks iga ürituse jaoks piisavalt ainulaadne ja pulmade puhul pruutpaari nägu.

On ka olnud juhuseid, kus tahetakse palju dekoratsioone ise teha, aga õigel päeval vajatakse abi nende ülespanemisel. Lisaks selle ise tegemise käigus saadakse aru, kui ajamahukas on tegelikult ettevalmistustöö ja seejärel päevade pikkune meisterdamine. Üha enam inimesi tahavad ise pulmapäeva nautida ja mitte muretseda kujundusdetailide pärast.

Foto: Kadri Märk/ Beliiv Disain

Mis on tänavused suurimad trendid dekomaailmas?



Kujundid ja erinevad vormid, oleme ise ehitanud nii kuusnurkse kui ka kolmnurkse altari vastavalt pruutpaari nägemusele ja soovile.

Meile tundub, et sellel aastal vahetus eelmise aasta populaarne bordoo punane ja navy blue pulmavärv dusty blue ja blush toonide vastu.

Rustikaalsete ja maalähedaste pulmade kõrvale on tulnud samaväärselt ka boho-stiilis pulmad. Aastaid on olnud populaarsed pulmade pidamise kohad küünid ja talud, aga käesoleval aastal on tulnud tagasi ka jõudsamalt mõisad kui ühed suurepärased paigad pulmapeo pidamiseks.





Millised on kõige pöörasemad dekoratsioonid, mida teinud olete?



Ekstra pöörast pole veel ette tulnud aga kangaste paigaldus kõrgematesse kohtadesse kõige kõrgema redeli eelviimasel pulgal on alati veidi pöörane. Sellistel puhkudel jääb lae kõrgus ~4,5m ja paigaldust teostame tavalisel redelil, mitte tõstukil. Ühel sellisel paigaldusel, täpselt aasta tagasi, oli telgis kuumust üle 40 kraadi.

Eelmine aasta oli ka pulm, kus tseremoonia oli Hobuveskis ja pidu Kultuurikatlas ning suhteliselt lühikese ajaga pidime mõlemad kohad dekoreerima, see oli samuti paras katsumus.

Kusjuures, hetkel ongi vist kõige pöörasem projekt käsil, mis on suurfirma suvepäevadel atmosfääri loomine ning seda välitingumustes.

Foto: Kadri Märk/ Beliiv Disain



Kui palju jälgite moevoolusid ja teisi dekoraatoreid, kujundajaid?



Kuidagi on kujunenud nii, et ega seda aega, et väga jälgida moevoolu, ei olegi. Vaevalt enne kui suvi lõppeb, siis on juba mitmed päringud postkastis ja pigem viime ennast kurssi järgeneva hooaja trendidega läbi klientide esmaste ideedepiltide ning nägemuse kirjelduse. Abieelu plaane pidavad inimesed jõuavad rohkem jälgida ja mõtsikleda, milline pulmastiil neile kõige enam sobiks ja iseloomulikum oleks.

Loomulikult jälgime teise teenuspakkujate töid ja tegemisi ning laseme seeläbi ka endil tekkida uutel ideedel. Hea meel on näha kauneid ja põnevaid lahendusi, mida pakuvad teised sama valdkonna inimesed ja ka koostööpartnerid.

Kuid pigem ei jälgi, soovime lihtsalt kaasa aidada ühe täiusliku ja unustamatu peo terviklahenduses ja võtame inspiratsiooniks eelkõige kliendi visiooni ja soovid.