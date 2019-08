IKEA lubab Eestis taskukohast hinnapoliitikat! 

“IKEA visioon on pakkuda paljudele inimestele paremat igapäevaelu. Meie eesmärgiks on pakkuda Eesti elanikele funktsionaalset, stiilset, kvaliteetset ning taskukohast kodusisustust, kus üle 2000 saadaoleva toote maksab vähem kui 10 eurot,“ lausus IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs.

Foto: risti Sits /Andrei Ozdoba

Lisaks e-poele avas IKEA Tallinnas ka väljastuspunkti koos näidistesaaliga, et tagada parem ostukogemus. Näidistesaalis on külastajatel võimalik tutvuda ja proovida 3000 erinevat toodet ning saada inspiratsiooni kümnetest täielikult sisustatud näidistubadest nagu köögid, vannitoad, jne. Samuti on kohapeal ostmiseks ligi 200 erinevat toodet.