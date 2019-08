Villeroy & Bochi uue kontseptsiooni maailma esmaesitlus toimub Eestis 

Foto: Villeroy & Boch Eesti

Tribüüdina Villeroy & Bochi enda ajaloole lõi firma uue Signature’i liini, mis koondab enda alla preemiumkollektsioone, mis esindavad tuntud elustiilibrändi iseloomustavaid jooni: stiili, disaini ja esmaklassilist kvaliteeti. Lartusi, kes on Villeroy & Bochi ametlik esindaja Eestis ning omab ainuõigust uue kontseptsiooni edasimüügiks, lansseerib Signature’i vastavatud Rocca al Mare kaupluses. Signature’i ei müüda veel kuskil mujal maailmas, seega Eestis toimub kontseptsiooni maailma esmaesitlus, sellele järgneb kuulus KaDeWe kaubamaja Berliinis.

Foto: Villeroy & Boch Eesti

Signature’i all rivistuvad järgnevad sarjad: Amazonia, Anmut Gold, Anmut Rosewood, Malindi, MetroChic, MetroChic d’Or ja MetroChic Blanc. Kollektsioonid on märkimisväärsed oma töömeisterlikkuse ja kõrgkvaliteetsete materjalide poolest – kõik nõud on tehtud hinnalisest luuportselanist (Premium Bone Porcelain). Uus tehnoloogia garanteerib sära ja kvaliteedi säilimise läbi aastate ning kaitseb 20-karaadilisi kullakaunistusi nõudel isegi nõudepesumasinas pestes. Kindlust lisab 2-aastane garantii. Lisaks lauanõudele leidub Signature’i kollektsioonis erinevaid kinke, näiteks salvrõngad, vaasid ja portselanist laternad.