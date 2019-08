Mooduldiivan – üks diivan, sada lahendust 

Mooduldiivanitel on palju erinevaid plusse, millest võiks kirjutada täispika raamatu. Aga vaatame lähemalt, miks on Oot-Oot Stuudio disainerite Marko Ala, Joonas Torimi ja Mihkel Mölderi loodud kodumaised mooduldiivanid MOOD ja BOLD osutunud niivõrd populaarseks ja seda eriti Saksamaal ja Soomes.

Diivani funktsionaalsuse muutmine vastavalt meeleolule või tegevustele on kindlasti üks mooduldiivanite põhilisi eelised. Kui on oodata rohkem külalisi, siis on palju mõnusam vestelda kui saab istuda pigem üksteise vastas kui kõrval ühes reas. Sellisel juhul võib erinevad moodulid omavahel lahtiühendada ja ühest diivanist teha kaks või hoopis kasutada mooduleid eraldi tugitoolidena. Kui tahame ennast aga mugavalt õdusaks filmiõhtuks sisse seada, siis võib moodulid paigutada viisil, et loome diivanist suurema “pesa” kuhu jaheda sügise eest teki alla pugeda.

Kuna mooduldiivanid on tasase pinnaga, siis sobivad need hästi ka magamiseks. Üks inimene mahub üldiselt juba paarile moodulile magama, kui aga näiteks tumbad istmemoodulite kõrvale kinnitada, saab piisava magamisruumi ka kahele inimesele. Mugavust lisab moodulitele paigaldatav kattemadrats. Tumba moodulid leiavad tihti ka rakendust näiteks esikus või magamistoas, kust need vajadusel saab diivani juurde tuua.

Mooduldiiivan MOOD on puhta joonega ja kõrge jalaga diivan, mis lisab õhulisust ja visuaalset ruumi. Istme- ja tumbamoodulid on saadaval kahes eri suuruses ja võimalik on valida viie erineva diivanijala vahel.

Mooduldiivanid osutuvad praktiliseks valikuks, kui soovitakse erilahendusi ja klassikalised diivanid oma mõõtudega ei sobi. Eri suuruse ja funktsiooniga mooduleid on võimalik komplekti liita piiramatul arvul. Mänguliselt mõjub, kui tumbamooduleid paigutada diivanikomplekti otstesse või ka istemoodulite vahele. Viimast kasutatakse ka akna all, kui ei soovita näiteks valgust või vaadet istme seljatoega liialt kinni katta.