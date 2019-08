IKEA avamispäeval külastas e-poodi rohkem kui 100 000 inimest 

“Meie eesmärgiks on pakkuda võimalikult paljudele Eesti elanikele paremat igapäevaelu ning soovime tänada kõiki ostlejaid fantastilise esimese päeva eest. IKEA e-poodi külastas üle 100 000 inimese, mis näitab selgelt, et Eesti tarbijad kasutasid võimalust IKEA tooteid veebis sirvida ning oste sooritada,“ lausus IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs. Tema sõnul panid eestlased ostukorvi üle 2000 erineva toote, mis näitab, et eestlastele on IKEA lai tootevalik meelepärane ning ostetakse nii mööbliesemeid kui aksessuaare.