Kuidas sisustada esimesse klassi mineva lapse tuba? 

Muudetava kõrgusega mööbli valimine on ka jätkusuutlik lahendus, kuna aitab kokku hoida iga-aastaseid mööblile tehtavaid kulutusi. Soovitatav on lisaks muudetava kõrgusega lauale valida ka muudetava suurusega voodi, riiulisüsteemid, tooli jne. “Tänapäeval on olemas mitmeid funktsionaalseid lahendusi."

Ladustamislahendused puhtuse hoidmiseks

Kooli minnes koguneb lapsele ka asju, mida on vaja kusagile paigutada – enam ei ole toas ainult mänguasjad, vaid ka kirja- ja kunstitarbed ning õpikud. “Koolitarvete paigutamiseks sobib hästi näiteks ratastel liigutatav kapp, mida saab hoida kirjutuslaua all ning vajadusel liigutada teistesse kohtadesse. Kui kirjutuslaud on seina vastas, siis saab laua kohale paigutada ka riiuleid, kuhu vajalikke koolitarbeid paigutada,” sõnas disainer.

Kuna esimese klassi lapsed soovivad endiselt ka mänguasjadega mängida, siis tuleb leida ka neile sobiv paik. “Lastetoa põrand, mis on üleni mänguasju täis, on iga lapsevanema õudus. Innustamaks lapsi mängu lõppedes koristama ning mänguasju ära panama, on vajalik lihtsasti kasutatavaid riiulisüsteeme,” leidis Freija.

Foto: tootefoto

Turvalisus ennekõike

Esimesse klassi minev laps on ikkagi kõigest vaid laps, kes mängides võib olla ka hooletu. Seetõttu ei tohi lastetoas unustada ka turvalisust ehk mööbli paigaldamist vastavalt juhistele, näiteks riiulite ja kappide kinnitamist seina külge. “Kui lapsel on nooremaid õdesid-vendi, siis tuleb meeles pidada, et ka tema on huvitatud uutest asjadest, mistõttu tasub üle vaadata ka teravad nurgad ning panna alumistele sahtlitele turvalukud,” selgitas Freija.