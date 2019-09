Sisustus Vaata milline näeb välja maailma üks populaarsemaid vaipu! See vaip seob iga ruumi tervikuks! Dagmar Reinolt , täna, 16:19 Jaga: M

Lulu and Georgia vaip. Foto: Malea Ellett {m} maleaellett.com

Head vaipa on raske leida! Kuid see siin on just üks selline, mida võiks nimetada ägedaks ja ilusaks vaibaks. See vaip on leidnud tee rohkem kui 2000 inimese kodusse.