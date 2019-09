Kuidas luua magamistoas olemine, mis ei jääks alla sisustusajakirjas nähtule? 

Rikkalik padjavalik

Sätitud tekk

See, et voodil on juba üks tekk, ei tähenda sugugi, et seda ei võiks täiendada ühe kauni pleediga. Pleedi saab voodile asetada mitmel moel. Üks võimalus on minna korrektsemat teed ja asetada kokkuvolditud pleed sirgelt voodijalutsisse. Teine variant on lasta pleedil justkui voodile langeda. Vali ise, kas soovid jätta oma voodist minimalistlikku või hoopiski boheemlaslikult šikki muljet.