Jäta meelde need pehme mööbli hoolduse põhitõed! Sinu kaunis diivan püsib kena aastaid, kui jälgid neid nippe! 

Sametkangale on omane, et kasutamisel avalduva surve tõttu sameti karvad ajapikku lamenduvad ja võivad hakata hoidma erinevasse suunda muutes sellega sameti üldmulje laiguliseks. See ei ole defekt, vaid sameti eripära. Et tekkinud laike eemaldada, aseta ööks õrnalt niiske, kindlasti mitte märg riie kahjustunud kohale ja harja piki karva suunda, kui kangas on veel niiske. Teine võimalus on kasutada veespreid ja pihustada vett umbes 20 cm kauguselt ning seejärel harjata sametit piki karva suunda kui see on niiske. Kindlasti ei tohi kangale sattuda suuri tilkasid – nendest võivad jääda plekid. Pärast puhastamist ei tohiks mööblit kasutada enne kui see on täielikult kuivanud. Kiiremaks kuivatamiseks võib kasutada fööni madalal kuumusel.