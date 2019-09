KAS TEADSID? Värviline mööbel tõstab tuju! 

Tavaliselt mõjuvad värvid kolmel viisil – aktiivsena, passiivsena ja naturaalsena. Tuppa seinavärvi või mööblit valides on tegelikult väga lihtne sobitada see antud ruumi olemuse ning enda maitsega. Näiteks heledad värvid teevad tuba avaramaks, lisavad valgust ja toovad justkui õhku juurde. Tumedad värvid aga muudavad ruumid soojemaks ning hubasemaks.



*Punane on väga kõrge energiaga värv – kõige intensiivsem värv, mis toob tuppa palju adrenaliini. See on hea värv, kui soovid ruumi veidi põnevust tuua.

*Kollane värv kannab endas päikese soojust ja muudab toa veidi rõõmsamaks. See on suurepärane valik kööki, söögituppa või vannituppa, kus mõnusalt pehmet energiat annab. Esikud, koridorid ja teised kitsad kohad muudab kollane suuremaks ning sõbralikumaks.

*Sinine värv toimib vastupidiselt punasele ja toob alla nii vererõhku kui ka südametöö kiirust. Sellepärast mõeldaksegi sinisest kui rahustavast ja lõõgastavast värvist ning soovitatakse pigem kasutada magamistubades.

*Roheline on värv, millel silm kõige paremini puhkab. Kuna see omab endas nii sinise värskust kui kollase rõõmu, sobivad rohelised toonid peaaegu igasse tuppa.